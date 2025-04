Fasano, scoperta e sequestrata discarica abusiva: denunciato proprietario

Una vasta area di circa 8.000 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva è stata scoperta dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Ostuni e del NIPAAF di Brindisi, grazie a un avvistamento aereo del 6° Nucleo Elicotteri di Bari-Palese. L’intervento è avvenuto in contrada Sant’Elia, all’interno di un’ex cava, dove è emersa una situazione di grave degrado ambientale.

Sul terreno erano stati accumulati rifiuti di vario genere, tra cui materiali pericolosi provenienti da demolizioni edili, officine meccaniche e autodemolizioni. Presenti anche numerosi veicoli fuori uso. Alcuni dei rifiuti erano stati dati alle fiamme, aggravando ulteriormente la situazione.

L’area interessata rientra in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza delle tipiche “lame” carsiche che collegano le Murge sud-orientali al mare Adriatico. Dopo i rilievi, i militari hanno sequestrato preventivamente l’intera area per impedire la prosecuzione dell’attività illecita.

Il proprietario, un 63enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Brindisi per gestione illecita di rifiuti, creazione di discarica non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, reati previsti dal Testo Unico Ambientale. Quest’ultima violazione, introdotta nel 2014 per contrastare fenomeni come quello della “Terra dei Fuochi”, prevede pene da 3 a 6 anni di reclusione in presenza di rifiuti pericolosi.

Proprio la presenza di materiali pericolosi esclude la possibilità per l’indagato di accedere ai benefici previsti dalla “prescrizione asseverata” introdotta dalla legge 68 del 2015, che consente, in determinati casi, l’estinzione del reato attraverso il ripristino dei luoghi.

L’uomo è al momento sottoposto a indagini preliminari e, come previsto dalla legge, è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

