Taranto, è nata la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport

È stata ufficialmente costituita a Taranto, nello studio del notaio Maurizio Monti, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, un ente senza scopo di lucro nato con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e sostenere in particolare le discipline meno praticate e in difficoltà, con una forte attenzione al ruolo sociale delle attività sportive.

A promuovere l’iniziativa, a titolo personale, è stato Massimo Ferrarese, commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, in veste di imprenditore versando 50mila euro come base iniziale del capitale sociale. Alla guida della fondazione ci sarà l’avvocato Angelo Buonfrate, nominato presidente, affiancato dai consiglieri Maurizio Lasalvia e Andrea Masciandaro. Lorenzo Vincenti revisore dei conti.

Durante la presentazione è stato svelato anche il logo ufficiale della Fondazione: un’immagine ispirata all’Atleta di Taranto, emblema della classicità greca e dell’eccellenza, rappresentato in uno stile grafico sobrio e contemporaneo, con tonalità che richiamano la profondità del Mar Mediterraneo.

Secondo quanto annunciato, una quindicina di imprenditori hanno già manifestato interesse a sostenere il progetto, che dovrebbe partire con una dotazione iniziale di circa 500mila euro. Ora, chi ha L’iniziativa si inserisce nel percorso di rilancio dello sport nel territorio jonico e punta a lasciare un’eredità concreta anche oltre i Giochi del Mediterraneo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author