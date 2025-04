Chiarelli (UDC): “Taranto merita di diventare Città Metropolitana”

Un obiettivo ambizioso per il futuro del capoluogo jonico: l’elevazione di Taranto a Città Metropolitana. A rilanciare con forza la proposta è Gianfranco Chiarelli, commissario regionale dell’UDC, che in vista delle imminenti elezioni amministrative pone l’accento su una nuova visione per lo sviluppo della città.

Secondo Chiarelli, Taranto ha bisogno di una svolta concreta, non di soluzioni calate dall’alto: «Non ci sono miracoli all’orizzonte – spiega –, ma è necessario cogliere le opportunità quando si presentano. Il riconoscimento come Città Metropolitana rappresenta, oggi, la vera occasione per cambiare passo». Una trasformazione che, secondo l’esponente UDC, va accompagnata da impegno, visione e capacità progettuale.

Le ricadute economiche

Chiarelli cita uno studio de “Il Sole 24 Ore” per sottolineare i vantaggi economici: «Le città con statuto metropolitano ricevono risorse tre volte superiori rispetto ai comuni ordinari, tra fondi statali ed europei. In un periodo in cui i trasferimenti si riducono e la spesa pubblica cala, questo incremento di bilancio rappresenterebbe un’ancora di salvezza per settori cruciali come sanità, welfare e cultura».

Proposte fiscali e strategia territoriale

L’UDC propone anche l’istituzione di una No Tax Area per l’intera provincia jonica, una misura pensata per attrarre investimenti e rilanciare l’occupazione: «Agevolazioni fiscali renderebbero il territorio più competitivo, favorendo l’arrivo di nuove imprese e il rafforzamento del tessuto produttivo».

Chiarelli evidenzia infine come l’attuale assetto istituzionale, dopo la riforma Delrio e l’abolizione delle Province, abbia lasciato un vuoto che solo una piena autonomia metropolitana può colmare. «Se davvero si vuole aiutare Taranto a superare le sue storiche fragilità e il peso di un modello industriale ormai superato – conclude – è il momento di agire. Basta con le parole: Taranto merita giustizia, visione e sviluppo».

