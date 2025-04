Manfredonia, Cinque: “Il pari sarebbe stato il risultato più giusto”

Manfredonia sconfitto al ‘Capozza’ dal Casarano capolista. Un risultato commentato così da Franco Cinque, tecnico dei sipontini: “Nel primo tempo, il Casarano è partito fortissimo dimostrando la propria forza e qualità, anche se devo recriminare alcuni nostri errori che solitamente non commettiamo. Prendere gol su un errore nostro mi fa arrabbiare, non dovevamo concedere questo vantaggio. Nella ripresa c’è stato un altro errore individuale nostro con una palla in uscita. Al di là della qualità del Casarano, abbiamo regalato due reti. Il terzo gol credo sia stato regalato dall’arbitro perché dalla mia postazione non sembrava rigore. Dovevamo avere più personalità nel primo tempo, avevamo studiato il Casarano e con due o tre tempi di gioco avremmo messo in difficoltà gli avversari, come avvenuto nel secondo tempo, dove c’è stato solo il Manfredonia. Il pareggio sarebbe stato più giusto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author