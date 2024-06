Basket, NM Corato: scatta l’ora delle Finali Nazionali U13

Comincia il conto alla rovescia per il Final Event della Jr. NBA FIP Under 13 Championship 2024: dal giovedì 6 a sabato 8 giugno a Perugia le otto migliori squadre del campionato U13 si contenderanno il tanto ambito anello Jr. NBA 2024.

E tra le “magnifiche 8” è presente anche la Nuova Matteotti Corato “Memphis Grizzlies” di coach Mazzilli che arriva a questo appuntamento dopo aver conquistato il titolo di Campione Regionale grazie a 23 vittorie in altrettante partite e che avrà la possibilità di confrontarsi con le migliori realtà cestistiche del panorama cestistico nazionale in una tre giorni che si prospetta incandescente.

Nel Torneo maschile le 8 squadre finaliste saranno divise in due Gironi da 4 squadre. In base ai piazzamenti della prima fase, si giocheranno le Finali (8 giugno), per le posizioni dall’ottava alla prima.

La Nuova Matteotti Corato “Memphis Grizzlies” è stata inserita nel Girone A dove sfiderà l’EA7 Olimpia Milano “Oklahoma City Thunder”, il Basket Reggello “Atlanta Hawks” e il Basket Trieste “Los Angeles Lakers”.

Ecco le partite della Fase a gironi delle Finali Nazionali:

Prima Partita (Girone A)

EA7 OLIMPIA MILANO – NMC

Giovedì 6 giugno alle ore 18:00

PalaCestellini (Ponte San Giovanni)

Seconda partita (Girone A)

NMC – BASKET REGGELLO

Venerdì 7 giugno ore 9:30

PalaPellini (Perugia)

Terza partita (Girone A)

BASKET TRIESTE – NMC

Venerdì 7 giugno ore 18:15

PalaPellini (Perugia)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author