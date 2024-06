Basket A2/M, Nardò-Chiusi: partita decisiva per la salvezza

Nella serata di mercoledì 5 giugno, al Pala San Giuseppe di Lecce, Hdl Nardò Basket e San Giobbe Umana Chiusi si contenderanno il secondo posto per la permanenza in Serie A2.

La classifica parla chiaro: una vittoria basterebbe ai granata per assicurarsi la salvezza, senza dover attendere l’ultima giornata. Il primo posto è già di Cento, aritmeticamente salvo, mentre il secondo è una questione tutta “taurina”. Se Nardò (34 punti) vince, il discorso salvezza si chiude definitivamente. Se invece vincono i Bulls della Valdichiana, tutto si deciderà all’ultima giornata.

Il coach Luca Dalmonte non ha dubbi: “Quella con Chiusi è una partita da dentro o fuori. Saranno 40 minuti senza domani, dove ogni possesso sarà decisivo. Conosciamo bene Chiusi, sia tecnicamente che tatticamente. Dovremo dare il meglio di noi stessi”.

Chiusi, alla terza partecipazione in A2, ha cambiato molto quest’anno, tranne il coach Giovanni Bassi. Sul parquet, giocatori come Possamai, Bozzetto, l’ex Jerkovic, Tilghman, Dellosto, Zani, Chapelli, Visintin, Stefanini, Raffaelli e Gaddefors hanno contribuito a una fase a orologio e una fase salvezza positive, nonostante una regular season deludente. I precedenti stagionali vedono Chiusi in vantaggio su Nardò, avendo vinto due dei tre incontri giocati.

La partita si giocherà domani, mercoledì 5 giugno, alle 20:30. Gli arbitri designati sono Duccio Maschio di Firenze, Michele Centonza di Grottammare e Marco Marzulli di Pisa.

Per l’occasione, la società ha proclamato una giornata di mobilitazione: ingresso a 1 euro per tutti, per riempire il Pala San Giuseppe di tifosi granata. Inoltre, durante l’intervallo, ci saranno estrazioni di premi tra i possessori di biglietti e abbonamenti offerti dai partner di Nardò Basket. Le premesse ci sono tutte per una serata di festa e sport.

