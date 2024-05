Lecce, suonano le sirene d’allarme ma è solo una prova

Lecce – Un suono mai sentito prima ha echeggiato in città alle ore 10:00. Hanno suonato infatti per la prima volta le sirene del sistema comunale di allarme alla popolazione installato, nelle scorse settimane, secondo quanto previsto dall’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno dello stabilimento EMMEPIGAS – LA LECCESE GAS S.r.l., un deposito di G.P.L. che sorge nella Zona Industriale di Lecce nei pressi di via Taranto. L’impianto, realizzato dal Settore Protezione Civile sulla rotatoria tra Via Taranto, Via Marcello Chiatante e la SS16, è stato collaudato a metà mattinata durante la normale attività lavorativa dei cittadini. Il sistema di avviso vocale è stato predisposto per avvisare dello stato di emergenza, di preallarme e/o allarme, la popolazione esposta al rischio e fornire le istruzioni per mettere in atto tutte le misure di auto protezione e le attività di Evacuazione, Rifugio al chiuso, Cessato allarme, utili a limitare gli effetti dannosi derivanti da un eventuale incidente rilevante, ad esempio un’emissione di sostanze nocive, un incendio o un’esplosione, verificatosi nello stabilimento Emmepigas.

