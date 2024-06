Ultimi colpi di coda di questa campagna elettorale che diventa sempre più al vetriolo per lo scambio di accuse tra i candidati alla poltrona di sindaco di Lecce. Carlo Salvemini in mattinata ha indetto una conferenza stampa per obiettare punto su punto quanto dichiarato ieri dalla candidata sindaco Adriana Poli Bortone in pubblico comizio e sui social in merito ad un aumento della Tari. Il sindaco uscente, snocciolando numeri e con dati alla mano, ha smentito categoricamente qualsiasi tipo di aumento anzi ha parlato di diminuzione, lamentando, a suo dire, il deplorevole livello di mistificazione raggiunto della propaganda della candidata del centrodestra e appellandosi alla verità che l’amministratore pubblico ha il dovere di proclamare sempre, sottolineando che la vittoria politica è di una comunità che si riconosce nelle parole dette in verità anche perché a parlare sono i numeri e gli atti deliberativi. Per l’anno 2024 non ci sarà alcun aumento Tari e sono proprio le tabelle a profilare una diminuzione degli importi, sia per le utenze non domestiche che per le famiglie visto il ragguardevole risultato del 70,16% di raccolta differenziata. In aggiunta a questo risultato positivo c’è da aggiungere che è previsto un aumento di 300mila euro di fondi destinati alla Tari sociale, una misura che consente l’esenzione anche totale in base a dichiarazione ISEE.

