Lecce, lutto nel foro: l’avvocato Roberto Marra non c’è più

Lutto nel foro di Lecce. Scompare un gigante buono. Un gigante davvero, non solo nel fisico, ma nella capacità e professionale. Un maestro del diritto amministrativo, un marito sincero, un padre dolce e responsabile.Lottava da tempo per vincere la sua battaglia con la vita.

Il foro amministrativo perde un valoroso rappresentante. Si potrà salutare l’avvocato Roberto Marra per l’ultima volta presso la Chiesa del Fulgenzio giovedì 20 giugno alle 11,30. Da parte di Antenna Sud un pensiero alla moglie Stefania e ai figli Delizia, Beniamino e Lucilla.

