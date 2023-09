Lecce – Salernitana 2-0 Krstovic e Strefezza fanno volare i giallorossi

Lecce – Via del Mare che, nonostante non risulti tutto esaurito, offre un colpo d’occhio pregevole grazie anche al sold-out del settore ospiti. In campo Roberto D’Aversa sorprende con l’esclusione di Strefezza in funzione di Krstovic mentre a centrocampo, più preventivabile, Kaba prende il posto di Gonzalez. Partono subito fortissimo i giallorossi che provano sin dai primissimi minuti a imporre un ritmo forsennato e così sugli sviluppi di un fallo laterale la palla recapitata sui piedi di Gendrey si trasforma al 7′ in un cross sul quale si fa trovare pronto Krstovic che porta subito in vantaggio i giallorossi. La reazione dei campani non c’è ed è anzi il Lecce a sfiorare il raddoppio al 17′ con uno scatenato Banda la cui conclusione è respinta da Ochoa. In campo sembrano esserci solo i giallorossi che al 32′ sfiorano nuovamente il gol, ancora una volta sull’asse Banda Krstovic con quest’ultimo che di testa manda di pochissimo alto. Al 43′ il primo vero acuto della Salernitana stava per trasformarsi già in gol con un filtrante per Candreva la cui conclusione a botta sicura ha trovato la respinta di piede di un superlativo Falcone.

Il secondo tempo riprende con gli stessi ventidue della prima frazione e una Salernitana che prova a spingere sull’acceleratore per riprendere la partita sebbene senza veri acuti degni di nota. Al 62′ girandola di cambi da entrambe le parti che vede coinvolti anche Blin e Gonzalez in campo per Kaba e Raffia. A sfiorare il gol, però, è la Salernitana al 73′ con una conclusione di Cabral che dopo essersi accentrato da destra ha colpito a botta sicura colpendo l’interno del palo; un minuto più tardi, però, risponde il Lecce che dopo un’azione ben manovrata da Stfrefezza sfiora il gol con una conclusione al volo di Ramadani. Continuano a spingere i giallorossi che con Blin hanno trovato nuove geometrie per lo sviluppo della manovra e in Strefezza e Piccoli i giusti riferimenti offensivi per tenere alta la squadra. Nei minuti di recupero, ben 8, il Lecce continua a spingere conquistando un calcio d’angolo dopo l’altro e da uno di questi scaturisce il calcio di rigore decretato dall’arbitro Massimi dopo il consulto var. Sul pallone si presenta capitan Strefezza che in maniera glaciale spiazza Ochoa.

Un Lecce davvero da sogno che ha dominato i campani dal primo all’ultimo minuto.

LECCE – SALERNITANA

RETI: 7′ Krstovic (LEC), 98′ Strefezza

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (76′ Dorgu); Kaba (62′ Blin), Ramadani, Rafia (62′ Gonzalez); Almqvist, Banda (70′ Strefezza), Krstovic (70′ Piccoli). Panchina: Brancolini, Borbei, Oudin, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Strefezza, Blin, Burnete, Dermaku, Touba, Piccoli. All. D’Aversa.

SALERNITANA 3-4-2-1: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Cabral, Coulibaly (62′ Martegani), Legowski (76′ Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos (62′ Mazzocchi); Botheim (62′ Ikwuemesi). Panchina: Fiorillo, Costil, Allocca, Sambia, Martegani, Bohinen, Fazio, Ikwuemesi, Mazzocchi, Tchaouna, Sfait . All. Sousa.

ARBITRO: Luca Massimi della sez. di Termoli

AMMONITI: 17′ Lovato (SAL); 83’Bohinen; 29′ Kaba (LEC); 42′ Banda (LEC); 90’+3 Gonzalez (LEC)

NOTE: Spettatori:

