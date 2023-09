Il Picerno supera di misura la Virtus a Francavilla: 1-0, decisivo Diop

Al Picerno basta un gol di Diop per aggiudicarsi la sfida apulolucana contro la Virtus Francavilla. Poche sorprese nell’undici iniziale di entrambi gli allenatori. 3-5-2 per mister Alberto Villa, che in mediana deve rinunciare a Fornito, out a causa di un problema muscolare. Partono dalla panchina invece gli ultimi due arrivati Izzillo e Giovinco. Fuori dai titolari anche l’ex Maiorino, a cui mister Longo preferisce Albadoro nel ruolo di trequartista del suo 4-2-3-1. Al 5’ sugli sviluppi di un calcio di punizione ci prova Monteagudo di testa su cross di Macca, palla che termina alta, anche se non di troppo. Al 17’ Polidori si ritrova quasi casualmente un pallone ghiotto sul destro, ma calcia male e conclude debolmente al lato. Il Picerno si affaccia dalle parti di Forte per la prima volta al 19’, con Murano che calcia ma senza trovare lo specchio della porta. Alla mezz’ora Forte si esibisce in un vero e proprio miracolo su Murano, con il tentativo di tap-in che termina poi sull’esterno della rete. L’ultima occasione del primo tempo è quella che vede al 42’ Graziani colpire un palo, dopo un destro a giro quasi perfetto. Si scende in campo per la ripresa con gli stessi undici del primo tempo. Virtus pericolosa già nelle prime battute della seconda frazione: cross di Di Marco dalla sinistra, Polidori manca l’impatto con il pallone. Al 10’ Forte risponde ancora presente a Murano, che calcia al volo e trova la respinta con i pugni dell’estremo difensore biancazzurro. Ancora Murano protagonista al minuto 22’, questa volta con una botta dalla distanza che termina al lato. Alla mezz’ora del secondo tempo il Picerno si porta in vantaggio con il subentrato Diop: troppo facile per lui insaccare a porta sguarnita dopo il palo colpito in prima battuta da Esposito. Al 33’ prova a rendersi pericoloso Monteagudo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 41’ Risolo si coordina ma spara altissimo da fuori area. Nel quarto dei cinque minuti di recupero Giovinco cerca la porta direttamente da calcio di punizione, pallone che si abbassa, ma tardi. Termina dunque 1-0 in favore dei lucani, ancora capaci di espugnare l’impianto degli imperiali.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp