Potenza-Brindisi (2-1): la decide Gagliano al 93esimo

Prima sfida interna per il Potenza targato Alberto Colombo in un Viviani sold out. Primo avversario dei rossoblù il Brindisi di mister Danucci che torna nella terza serie dopo 33 anni. Gara che inizia con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Brandizzo.

Andiamo in cronaca. È il Potenza ad impostare il gioco nei primi minuti cercando spesso i due braccetti di centrocampo e difendendosi in maniera ordinata mentre gli ospiti si affidano soprattutto sulle palle lunghe.

Al 13esimo Saporiti spreca una bella ripartenza con un tiro-cross che termina largamente sul fondo. Due minuti dopo (15’) è Di Grazia che con un destro rasoterra impegna Saio alla deviazione in corner. Al 26esimo è Volpe che ci prova da fuori area, ma il tiro è impreciso e termina sul fondo. Sessanta secondi dopo la mezz’ora (31’) è ancora il Potenza a farsi pericoloso con capitan Caturano che di testa non inquadra la porta su cross di Saporiti dalla destra. Al 35esimo è Saporiti che ha lo spazio per provarci dalla distanza ma la palla va alta sulla traversa. Al 42esimo è ancora Caturano a spaventare il numero 22 biancoceleste con una rasoiata che va di poco alta sulla traversa.

Nella ripresa partono forte gli ospiti. La prima occasione dopo due capita sui piedi di Buino che va vicinissimo al gol del vantaggio ma è attento Gasparini a deviare in corner.

Al 54esimo il Potenza conquista un calcio di rigore per un fallo su Saporiti. Sul dischetto si presenta capitan Caturano che però si fa ipnotizzare da Saio. Ma sulla respinta del numero 22 pugliese è rapidissimo Volpe a fiondarsi sulla palla e a realizzare la rete del vantaggio per i padroni di casa. La risposta del Brindisi arriva al 73esimo con Petrucci, subentrato a De Angelis, che dal limite calcia di poco alto sulla traversa. Gli ospiti provano ad alzare il pressing e costringono il Potenza nella propria metà campo che fatica a impostare la ripartenza. Al minuto 85 è Bizzotto a sfruttare al meglio il settimo calcio d’angolo biancoceleste battendo Gasparini con un sontuoso stacco di testa e portando in parità il Brindisi. Nel primo dei sei minuti di recupero Laaribi su punizione la calcia sull’esterno della rete.

Ma è Gagliano al 93esimo, al suo esordio con la maglia rossoblù, subentrato al posto di Caturano, a trovare l’angolino giusto alla destra di Saio e a regalare i primi tre punti a un Potenza che ha però sofferto soprattutto nei secondi 45 minuti. Al Brindisi va rimproverato solamente un primo tempo forse un po’ troppo timido e una distrazione nei minuti finali che è costata cara ai ragazzi di mister Danucci. Il Potenza inizia con una vittoria davanti a quasi 5000 spettatori e per come inizio ve bene così.

IL TABELLINO DI POTENZA – BRINDISI

Domenica 3 settembre 2023, ore 20.45, stadio “A. Viviani”: 1a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA CLACIO (3-5-2): Gasparini; Verrengia, Sbraga, Gyamfi; Volpe (57’ Mata), Saporiti (90’ Steffè), Laarini, Prezioso (57’ Porcino), Hadziosmanovic; Di Grazia (57’ Asencio), Caturano (79’ Gagliano).

A disp.: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Armini, Rossetti, Calvosa, Schiattarella, Hristov, Gagliard.

All.: Alberto Colombo

BRINDISI FC (4-2-3-1): Saio; Monti (82’ Nicolao), Bizzotto, Gorzelewski, Valenti; Malaccari (82’ Marras), Cancelli (58’ Lombardi); Golfo, De Angelis (58’ Petrucci), Albertini (69’ Moretti); Buino.

A disp. Albertazzi, Auro, Vona, Ceesay, Mazzia, Bellucci, Cappelletti.

All. Ciro Danucci

Arbitro: Di Francesco (Ostia Lido)

Guardalinee: Cecchi (Roma 1) – Rastelli (Ostia Lido)

Quarto Uomo: Angelillo (Nola)

POTENZA CALCIO 2 – 1 BRINDISI FC

MARCATORI: 56’ Volpe, 85’ Bizzotto, 93’ Gagliano

AMMONITI: 39’ Prezioso (P), 64’ Albertini (B), 80’ Laaribi (P), 91’ Gorzelewski (B)

CORNER: 2 – 8

RECUPERO: 0’ – 6’

SPETTATORI: 4.265 (compresi 500 ospiti), incasso lordo 53.560 euro

