Lecce, ritrovato il corpo di un uomo all’interno di un’auto a fuoco

Mistero a Lecce. Il corpo di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un’auto in fiamme, nella notte appena trascorsa.

Erano le ore 3 circa, quando una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto, per fronteggiare l’incendio di un Kia Cren.

Terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, è stata fatta l’insolita scoperta all’interno dell’abitacolo della vettura.

Attualmente, si sta lavorando per accertare l’identità del soggetto e le cause dell’evento.

++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ++

