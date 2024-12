Lecce, rissa tra minorenni: ragazza ferita con bottiglia

Ieri sera, piazza Mazzini a Lecce è stata teatro di una rissa tra giovani, che ha suscitato preoccupazione e allerta tra i residenti. Durante l’alterco, una ragazza minorenne ha riportato ferite alla testa, colpita accidentalmente da una bottiglia di vetro. La segnalazione dell’incidente ha prontamente allertato le forze dell’ordine, ma al momento dell’arrivo dei carabinieri, la violenza era già cessata.

Le prime indagini hanno rivelato che i coinvolti nella rissa erano cinque ragazzi poco oltre la maggiore età, di origine tunisina ed egiziana. La ragazza ferita era la fidanzata di uno di loro e ha subito il colpo per un tragico errore durante la colluttazione. Dopo l’incidente, è stata soccorsa dal padre e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” per le cure necessarie.

I carabinieri del radiomobile di Lecce hanno svolto gli accertamenti di rito e, al termine delle indagini, hanno denunciato i cinque giovani per rissa. L’episodio pone l’accento sulla necessità di vigilanza e prevenzione tra i giovani, per evitare che simili situazioni di violenza possano ripetersi in futuro.

Maria Teresa Carrozzo