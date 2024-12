Incidente nei pressi di Carovigno: due feriti

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, poco dopo le 7,30 sulla strada provinciale 34, nei pressi di Carovigno, in provincia di Brindisi. Un’auto, con a bordo due persone, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo finendo contro il guard rail. I due occupanti, feriti in maniera non grave, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre al 118, vigili del fuoco e Polizia Locale di Carovigno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author