Francavilla Fontana, la gioia del Natale in Pediatria con l’Avis comunale

L’Avis di Francavilla Fontana porta la gioia del Natale nel reparto di pediatria dell’ospedale Camberlingo. Babbo Natale, accompagnato da elfi, Grinch, Orso, Minnie e Topolino, è comparso all’improvviso nel reparto. Dinnanzi agli occhi pieni di stupore dei piccoli degenti questi ospiti inattesi hanno inscenato uno spettacolo strepitoso di allegria e spensieratezza, di musica, scherzetti e balletti. I bambini più grandi non si sono fatti sfuggire l’occasione di fare videochiamate alle famiglie per farsi immortalare insieme a loro, spensierati e felici almeno per un’ora, ma anche per mostrare i giocattoli e i piccoli panettoni ricevuti in dono da Babbo Natale. Non sono mancate, naturalmente, le foto ricordo con Babbo Natale e i suoi favolosi compagni.

L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione locale dell’Avis, presieduta dalla dottoressa Simona Dirella, in collaborazione con il panificio “Buongusto” di Giovanni Barletta, che ha offerto i panettoni, e con l’associazione “Il Castello Incantato” di Carovigno, presieduta da Anna Maria Cervellera, e composta da Damiano Saponaro, Veronica Galiano, Ilario Martina, Francesco Martino, Anastasia Galiano, Morena Decrescenzo e Giuseppe Dadamo.

I bambini hanno, infine, imbucato nella cassetta della posta le letterine a Babbo Natale. La maggior parte ha richiesto giocattoli, qualcuno ha espresso il desiderio di ritornare a casa perché sente la mancanza delle sorelline e dei fratelli, altri hanno chiesto la pace nel mondo e altri ancora hanno ringraziato tutto il personale di pediatria. La felice invasione del reparto è stata resa possibile grazie all’autorizzazione del direttore sanitario Francesco Lisena e del primario pediatra Biagio De Mitri. L’Avis ringrazia anche la dottoressa Eliana e Marco e le infermiere per la squisita accoglienza

