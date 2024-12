Mesagne, una “voce da brivido” nella riuscitissima serata “Christmas Songs”

“Voce da brivido”: con questo significativo commento, a fine serata, si è così rivolto il presidente del Lions Club di Mesagne Vito Lenoci verso la giovanissima cantante Maria Teresa d’Ambrosio, studentessa 15enne di Torre Santa Susanna, che si è esibita, tra gli applausi del folto pubblico, durante lo spettacolo “Christmas Songs”, andato in scena domenica sera al Teatro comunale di Mesagne. D’Ambrosio, vincitrice del Festival “Crossroad of muses” di Sofia, capitale della Bulgaria nella categoria “Vocal”, ha interpretato con perfezione il brano che l’ha portata al successo all’estero, “Voilà” di Barbara Pravi sotto lo sguardo attento e compiaciuto della sua vocal coach Eleonora D’Apolito. Il tradizionale concerto, promosso con meticolosa cura dal Lions mesagnese in collaborazione con la compagnia “Group”, è stato apprezzato dai presenti per la qualità degli artisti che si sono esibiti compreso un talentuoso pianista dodicenne Davide Denetto, frequentante la seconda media presso la scuola Materdona di Mesagne. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Mesagne e rientra nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi. Un tradizionale scambio di auguri con il bel canto.

