Lecce, Ramadani: “Contro il Bologna sarà fondamentale l’atteggiamento”

Il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani ha parlato questa mattina in conferenza stampa, presentando la sfida al Bologna, ma anche esprimendosi tra ciò che i giallorossi hanno fino ad ora fatto in campionato e ciò che invece servirà per conquistare l’obiettivo salvezza: “Noi lavoriamo ogni giorno per fare bene, ma adesso serve fare ancora meglio. Con il Bologna non sarà facile, ma vogliamo fare risultato. Non vinciamo da otto partire, domenica servirà l’atteggiamento giusto se vorremo tornare al successo. Per quello che produciamo facciamo pochi gol, dobbiamo migliorare. La prestazione non è mai mancata, in casa nostra possiamo davvero giocarcela con tutti. Contro il Bologna serviranno fiducia e consapevolezza. Questo Lecce ha tanti titolari, specialmente a centrocampo. Io mi trovo bene con tutti, l’importante è raggiungere la vittoria. Krstovic sta bene ed è affamato di gol. Mi ha detto che vuole tornare presto a segnare, si sta allenando intensamente per questo”.

Doveroso è stato un passaggio Euro 2024, competizione Ramadani giocherà con la sua Albania: “Mi piacerebbe un girone con Italia, Germania e Svizzera. Per l’Albania giocare questo Europeo sarà una squadra opportunità. Adesso la nazionale è forte, rappresentarla è per me un onore”.

