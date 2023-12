Barletta Calcio, la conferenza stampa di dirigenza e tecnico

BARLETTA – Chiarezza sugli errori commessi e ricerca di soluzioni per le prospettive future. Questo l’intento della conferenza stampa del Barletta Calcio, con il presidente onorario Mario Dimiccoli, il direttore generale Beppe Camicia e il tecnico Ciro Ginestra che hanno provato a far luce sul percorso fatto fin qui dai biancorossi. Gli obiettivi passano da un calendario scomodo, ma anche da un mercato che dovrà essere di spessore per rimettersi in carreggiata. La posizione di Ciro Ginestra resta stabile dopo le dichiarazioni della dirigenza.

