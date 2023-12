Serie D, due derby pugliesi e due sfide apulo lucane in programma per il 14° turno

Si entra ufficialmente nel mese di dicembre anche in Serie D: ultime quattro giornate di campionato prima della sosta natalizia. Due derby pugliesi ed altrettante sfide apulo-lucane contraddistingueranno il 14esimo turno nel girone H. Casarano e Barletta si scontreranno al Capozza, con gli ospiti reduci da due sconfitte di fila, ma intenzionati a tornare al successo per rifarsi sotto in zona playoff. I padroni di casa, tra i più in forma dell’intera categoria, proveranno invece a restare sulla scia dell’Altamura capolista, che dal proprio canto ospiterà la Paganese. Impegni interni dunque per le prime cinque della classe, con tre pugliesi intenzionate a mantenere l’imbattibilità casalinga: il Nardò giocherà nel suo Salento con la Gelbison per uno scontro diretto intrigante, il Martina se la vedrà al Tursi con il Santa Maria e la Fidelis Andria aprirà le mura del Degli Ulivi al Matera, indubbiamente la grande rivelazione del primo terzo stagionale. Questo è uno dei due match di impronta apulo-lucana in programma per questa giornata, l’altro è quello che vedrà impegnati in Basilicata Rotonda e Manfredonia. Una gara importante in chiave salvezza, così come lo sarà anche derby che vedrà impegnati al Vicino Gravina e Gallipoli. Tanti incroci interessanti vedranno dunque protagonista la zona playout, fra questi non sarà da meno il confronto fra Palmese e Bitonto, partita che si disputerà in Campania, terra in cui la Palmese ha raccolto 7 dei 10 punti maturati fino ad ora in classifica. Completa il quadro di giornata, il match che vedrà di scena ad Angri un Fasano desideroso di tornare al successo dopo un novembre da dimenticare.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp