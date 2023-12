Scommesse sul calcio, indagati tre ex calciatori del Benevento

Si torna a parlare di scommesse sul calcio, complice la perquisizione compiuta da parte della Guardia di Finanza all’abitazione di Christian Pastina, difensore del Benevento, che sarebbe stato raggiunto dagli inquirenti per passare al setaccio i suoi dispositivi digitali e verificare se vi fossero eventuali giocate sul mondo del calcio. Come riportato da Il Mattino, il giocatore ha negato ogni coinvolgimento spiegando come il conto gioco a lui riferibile sia in realtà appartenuto all’ex compagno di squadra Gaetano Letizia, oggi in forza alla Feralpisalò. Quest’ultimo sarebbe finito sotto la lente dei militari in compagnia di Massimo Coda, oggi alla Cremonese, e Francesco Forte del Cosenza ampliando così gli orizzonti dell’inchiesta.

