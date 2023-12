Brindisi, accordo con Roselli. In mattinata l’incontro con la squadra

Giorgio Roselli è sempre più vicino alla panchina del Brindisi. L’esperto allenatore ex Cosenza e Monopoli ha accettato la proposta del Presidente Daniele Arigliano. In mattinata il tecnico incontrerà la squadra per un primo contatto. Salvo clamorosi colpi di scena , Roselli sarà già in panchina domenica prossima per la gara con il Crotone.

