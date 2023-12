Incidente sulla Oria – Fasano, una donna in ospedale

Incidente stradale questa mattina nel brindisino. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta sulla Oria – Latiano (SP71) nei pressi della chiesa di Cotrino per uno scontro tra un auto e un camion. Una donna del 1999 è rimasta ferita e affidata al personale del 118 per le cure del caso. Fondamentale l’ intervento dei pompieri, per la messa in sicurezza dei mezzi bonificando l’impianto elettrico e del carburante onde evitare eventuali inneschi e la messa in sicurezza dell’intera area. La donna fortunatamente non è in pericolo di vita.

