Partecipazione della Regione Puglia alla Settimana dell’Arte e del Design di Miami. Delli Noci: “Grande opportunità”

La recente partecipazione della Regione Puglia alla settimana dell’Arte e del Design di Miami ha suscitato polemiche, con critiche che hanno messo in discussione l’efficacia e la trasparenza dell’iniziativa. In risposta a queste controversie, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, ha voluto chiarire i motivi e i benefici di questa missione, sottolineando l’importanza di promuovere le piccole e medie imprese pugliesi sui mercati internazionali.

Delli Noci ha iniziato il suo intervento dichiarando la necessità di fare chiarezza sulla partecipazione della Regione Puglia, avvenuta dal 2 all’8 dicembre, e sulla selezione delle imprese pugliesi, avvenuta tramite un apposito avviso pubblico. L’assessore ha affermato che le informazioni circolanti sono spesso parziali e strumentalizzate, creando confusione e divisione tra i cittadini.

Un punto cruciale nel discorso di Delli Noci è stato il chiarimento riguardo alle risorse economiche utilizzate per la partecipazione alla manifestazione. L’assessore ha fatto notare che i fondi non provengono dal bilancio regionale, ma sono risorse del Piano Operativo Comunale (POC), destinate esclusivamente alla promozione delle imprese pugliesi. Questo, secondo Delli Noci, implica una responsabilità nell’utilizzo di tali risorse: se spese correttamente, possono portare a risultati positivi, mentre un uso inadeguato comporterebbe conseguenze negative.

La missione a Miami, ha spiegato Delli Noci, rappresenta un’opportunità unica per il territorio pugliese di inserirsi nel panorama internazionale del design e dell’arte contemporanea. L’assessore ha sottolineato che la settimana dell’arte a Miami è un evento di grande importanza, con oltre 75mila visitatori per la fiera di Art Basel e un afflusso significativo di pubblico in tutta la città per eventi e iniziative correlate. La partecipazione collettiva delle imprese pugliesi a questo contesto è stata definita come un’occasione non replicabile, sia dal punto di vista economico che relazionale.

Delli Noci ha inoltre evidenziato che il costo della partecipazione alla fiera è stato competitivo rispetto ad altre manifestazioni internazionali. Portare dieci aziende pugliesi a Miami è costato quasi quanto la partecipazione di una singola impresa a un evento fieristico di livello simile, rendendo l’iniziativa accessibile anche per le micro e piccole imprese, che altrimenti non avrebbero la possibilità di investire in tali opportunità.

Un altro aspetto importante menzionato dall’assessore è stato il networking istituzionale, con incontri significativi con figure di rilievo come il Presidente della Camera di Commercio Italia America del Southeast e il pugliese Vincenzo De Bellis, direttore fiere e piattaforme espositive di Art Basel. Delli Noci ha sottolineato l’importanza di queste relazioni per il futuro delle imprese pugliesi.

Infine, l’assessore ha annunciato che si procederà a un follow-up dell’iniziativa, con un periodo di valutazione di sei mesi per monitorare i risultati. Ha anche confermato la sua disponibilità a rispondere a qualsiasi dubbio o domanda sollevata dai consiglieri regionali, affermando la necessità di mantenere un dialogo rispettoso e costruttivo su questi temi.

In conclusione, la partecipazione della Regione Puglia alla settimana dell’Arte e del Design di Miami, secondo Delli Noci, non solo rappresenta un passo importante per la promozione del made in Puglia a livello internazionale, ma è anche un esempio di come le risorse pubbliche possano essere utilizzate in modo strategico per supportare le imprese locali. La sfida ora è quella di tradurre queste opportunità in risultati concreti e duraturi per il territorio.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts