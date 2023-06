Lecce: morte bimbo 14 mesi, indagati genitori e medico

Sono indagati i genitori del bimbo di 14 mesi morto la scorsa settimana in provincia di Lecce, e il medico che aveva visitato il piccolo nei giorni in cui aveva la febbre, precedenti il suo decesso che è avvenuto in casa.

Secondo quanto accertato dalle indagini a visitare il bimbo non era stato un pediatra, contrariamente a quanto si era saputo in un primo momento, ma un oculista. Dalla nascita il bimbo sarebbe stato visitato una sola volta dal pediatra e gli accertamenti prescritti non sarebbero stati mai eseguiti.

La notizia dell’iscrizione dei genitori e del medico sul registro degli indagati arriva nel giorno in cui si è svolta l’autopsia sul corpo del bimbo. Al momento non è stato possibile stabilire le cause della morte e occorreranno indagini istologiche. Il magistrato inquirente è Maria Consolata Moschettini.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp