Rimini: Botte fuori discoteca, morto vigile del fuoco foggiano

Giuseppe Tucci, 34 anni, il Vigile del Fuoco originario di Foggia, rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica a causa di una colluttazione avvenuta fuori da una discoteca di Rimini con un buttafuori, è stato ufficialmente dichiarato morto alle 16.35 di lunedì 12 giugno. Giuseppe Tucci era ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini.

Sabato sera era andato a ballare in un locale di Miramare quando, per motivi e circostanze ancora non chiarite dagli investigatori della Squadra Mobile coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, sarebbe stato allontanato dal locale, almeno secondo quanto riferiscono i gestori.

In strada, Giuseppe Tucci sarebbe stato stato picchiato da un addetto alla sicurezza, un 28enne di origine albanese residente a Fano e buttafuori di professione, ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Comparirà mercoledì davanti al Gip

