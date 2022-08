LECCE – Mare, godersi la propria città, pranzo in famiglia, l’importante in definitiva è passare un giornata serena in allegria con i propri cari e amici, così i leccesi trascorreranno il ferragosto, e tra chi non vuole rinunciare al classico bagno e chi ancora non sa cosa farà l’idea comune è che in fondo è una giornata come un’altra