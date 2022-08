LECCE – Non ha bisogno di presentazioni Federico Di Francesco, attaccante 28enne in arrivo dalla Spal, figlio di Eusebio Di Francesco, che nel 2011/2012 fu allenatore proprio del Lecce, e arrivo ai giallorossi forte delle sue 150 partite in A e dei 5 gol nell’ultimo campionato diversi assist. E dopo una lunga Trattativa per poterlo avere a titolo definitivo Corvino e Trinchera sono stati soddisfatti di presentarlo ufficialmente alla stampa e Di Francesco si è detto felice della scelta e ha sottolineato la voglia di stare tre anni in A con il Lecce.