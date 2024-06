Lecce, il sindaco Salvemini va a votare in bicicletta

Nella mattinata di domenica 9 giugno, nel seggio dell’istituto tecnico superiore Calasso, ha votato Carlo Salvemini, sindaco uscente di Lecce e ricandidato del Centrosinistra. Salvemini è arrivato in bicicletta, augurando buon lavoro ai presidenti di commissione.

Nella giornata di ieri, sabato 8 giugno, hanno già espresso il loro voto gli altri tre candidati sindaco: Agostino Ciucci, in campo con la lista Diritti e Civiltà per Lecce; Alberto Siculella, indipendente del Movimento 5 Stelle sostenuto da due liste civiche; e Adriana Poli Bortone, principale sfidante e candidata del centrodestra. Poli Bortone, per l’occasione, ha indossato una giacca verde, definendolo “uno dei miei colori preferiti”.

