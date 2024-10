Lecce, Gotti suona la carica: ‘È il momento di essere concreti’

Dimenticare la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina e metabolizzare quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia: è questo l’imperativo del Lecce di Luca Gotti, che si appresta ad affrontare la capolista Napoli con l’obiettivo di non essere una vittima sacrificale. “È stata una settimana davvero brutta, è un periodo negativo – ha dichiarato Gotti in conferenza stampa –, l’unica soluzione è dimostrare i fatti: dire certe cose è inutile se poi non le traduciamo in azioni concrete. La stagione è lunga, e chi vuole salvarsi deve trovare solidità. È,il primo passo per uscire da questa situazione”.

La sfida con il Napoli si presenta come un compito arduo per il Lecce, aggravato dalle numerose assenze e con un occhio già rivolto all’incontro infrasettimanale con il Verona, uno scontro diretto per la salvezza. “Le mie scelte terranno conto anche di questo – ammette Gotti –. Non posso permettermi di rischiare chi non è in piena forma”.

Con Gallo squalificato e Guilbert a parte, le scelte in difesa sono forzate: “Non so chi sia più pronto a destra tra Jean e Pelmard – spiega Gotti –, potrei schierare entrambi per testare la loro tenuta fisica, sarà il campo a dircelo”.

Gotti commenta anche il recupero di Banda: “Sta bene, ma non l’ho sovraccaricato, considerando anche la partita contro il Verona. Il suo è un percorso positivo verso il pieno recupero”.

