Foggia, le probabili scelte di Capuano per la sfida al Sorrento

In casa Foggia quello in corso è il sabato che precede il ritorno in campo: la truppa rossonera domani sarà impegnata al Viviani di Potenza, già teatro dell’ultima triste trasferta disputata dai satanelli, questa volta però per affrontare il Sorrento, club che gioca le sue partite interne presso l’impianto lucano. Dopo il rammarico per i due punti persi nel finale contro il Catania, ecco l’occasione perfetta per cercare riscatto, per trovare una vittoria che darebbe tutto un altro senso a una classifica che attualmente resta preoccupante. E’ vero, dall’arrivo di Capuano Carillo e compagni, al di là della prima sconfitta sul campo dell’Avellino, hanno inanellato una serie di tre risultati utili consecutivi, ma la realtà dice chiaramente che al momento la zona playout continua a essere ben più vicina di quella playoff.

Nessuna rivoluzione tecnica per l’ex allenatore del Taranto, orientato a ripartire dai tre uomini offensivi che avevano cominciato la sfida contro gli etnei: Murano al centro, Emmausso e Millico ad assisterlo. Quest’ultimo infatti dovrebbe vincere il ballottaggio con Zunno, mentre in avanti l’unica alternativa all’ex Picerno, complice la squalifica di Santaniello, è il giovane Sarr. Capitolo infermeria: non sono al meglio Vezzoni, Mazzocco e Salines, un loro impiego dal primo minuto sarà tutto da valutare. In cabina di regia pronto nuovamente Danzi, mentre nel quartetto difensivo schierato a protezione di De Lucia viaggiano verso la conferma tanto i due centrali Carillo e Parodi quanto i due laterali Silvestro e Felicioli. Fischio di inizio dell’incontro previsto per le ore 17:30.

