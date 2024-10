Basket A2/M, Brindisi: Laquintana ‘Con Nardò gara fondamentale’

La settima giornata del campionato di Serie A2 di basket si prepara a offrire un inedito derby pugliese tra Brindisi e Nardò. Il PalaPentassuglia sarà il teatro della sfida di domenica 27 ottobre, alle ore 18:00, attesissima dai tifosi.

Le due squadre arrivano a questo incontro con stati d’animo contrastanti: da un lato, il Nardò cavalca l’entusiasmo dopo la vittoria prestigiosa con la Fortitudo Bologna; dall’altro, Brindisi è ancora segnata da un avvio di stagione difficile, condizionato da infortuni e assenze, ma rinvigorita da una combattiva prestazione a Rieti, che ha mostrato il carattere del gruppo nonostante la sconfitta.

In casa Brindisi, il capitano Tommaso Laquintana, pugliese d’origine, ha dichiarato: “È una partita fondamentale per noi e per la città. Vogliamo dimostrare di non meritare la posizione di classifica in cui ci troviamo. Abbiamo lavorato duramente e siamo pronti a lottare con tutto il nostro cuore. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale, come è stato anche a Rieti”.

Tra i protagonisti attesi spicca Antonio Iannuzzi, ora capitano di Nardò ed ex giocatore di Brindisi nella stagione 2019/20. Il match potrà essere seguito in diretta streaming su LNP Pass e in differita lunedì su Teleregione (canale 77 DTT), con aggiornamenti radio su Ciccio Riccio.

I biglietti, a partire da 10 euro sono acquistabili al New Basket Store di Brindisi, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author