Fasano, Iannini avvisa: “Non culliamoci, Costa D’Amalfi sarà agguerrita”

Il blitz per 0-1 in terra campana con la Palmese, nel corso dell’ultimo turno infrasettimanale, ha consentito al Fasano di conquistare la prima vittoria in campionato all’ottava giornata. Un successo di non poco conto per i biancazzurri, che grazie ai tre punti di mercoledì scorso al cospetto di una formazione fino a quel momento imbattuta, sono saliti a quota 7 punti in classifica, raggiungendo la soglia tra un piazzamento playout e la salvezza diretta. Intanto il tecnico Iannini ha presentato la sfida alla Costa D’Amalfi, formazione con una lunghezza di svantaggio rispetto ai fasanesi e che domenica è attesa al “Curlo” nella gara fissata alle 15:

“Ci aspetta una sfida sicuramente non semplice e non dobbiamo fare l’errore di cullarci sulla vittoria di Palma Campania. Certamente dobbiamo ripartire dall’ultima prestazione, ma anche avere la consapevolezza che avremo di fronte una squadra tosta ed agguerrita, ben allenata e camaleontica, nel senso che sa optare sia per un calcio offensivo e che per un approccio più conservativo. Quel che è sicuro è che cercano punti così come ne abbiamo bisogno noi,che sfruttando anche la qualità della nostra ampia rosa, dobbiamo gestire dall’inizio il gioco per portare a casa una posta in palio molto importante”.

