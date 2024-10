Bari, il quarto pari di fila vale tanto: 0-0 sul campo della vicecapolista Spezia

Un punto che fa morale e classifica: il Bari ferma in trasferta lo Spezia al Picco al termine di 90 minuti in cui i padroni di casa hanno provato a legittimare le loro quattro vittorie su quattro in casa. Finisce 0-0 una gara in cui Longo ha utilizzato gli uomini più fisici lasciando fuori per tutti i 90 minuti Sibilli e Falletti. Al Picco il tecnico biancorosso si presenta con Obaretin al posto di Pucino e Favilli e Lasagna in attacco.

Prima occasione Spezia al 9’: sugli sviluppi di un angolo Nagy raccoglie una presa difettosa di Radunovic e calcia verso la porta, il portiere del Bari è bravo a tenere la posizione e a bloccare a terra.

Tegola per Longo al minuto 18: Favilli accusa guai muscolari e deve uscire dal campo: al suo posto Novakovich.

Pericolosissimo lo Spezia al minuto 20: Pio Esposito anticipa Vicari su un pallone partito dai piedi di suo fratello Salvatore di tacco e aggiustato da Bandinelli ed incrocia sul secondo palo: il legno salva Radunovic. Bandinelli, poi, deve lasciare il campo infortunato.

Lo Spezia continua a fare la partita e al 40’ può colpire su calcio di punizione: Salvatore Esposito va dritto per dritto ma Radunovic blocca ancora, sulla ripartenza Lasagna crossa da sinistra ma nessuno dei suoi compagni la raccoglie.

Novakovich fa tutto bene tranne la conclusione al 3’ di recupero: ruba palla a Hristov, scambia con Lasagna e va verso la porta ma perde il tempo giusto per la conclusione in porta.

Lo Spezia cambia l’ammonito Soleri con Colak e il croato si fa subito vedere di testa su cross di Reca: Radunovic è bravo ad alzarla in angolo. Qualche minuto più tardi il Bari rischia ancora tantissimo: Reca va via a Favasuli e calcia a rientrare: la traversa salva Radunovic.

Spezia in pressione nei minuti successivi con la difesa del Bari che in qualche modo riesce sempre a tenere. A un quarto d’ora dalla fine Longo inserisce Oliveri e Simic al posto di Favasuli e Obaretin. Lo Spezia ci prova ancora ma il Bari chiude ogni spazio e torna a casa dalla Liguria con un punto pesantissimo.

10a g. Serie BKT: Spezia-Bari 0-0

Marcatori:

Spezia (3-5-2): Gori, Wisniewski, Esposito S., Elia (37’st Candelari), Nagy, Esposito F. (37’st Di Serio), Reca (24’st Vignali), Bandinelli (25’pt Cassata), Soleri (1’st Colak), Hristov, Bertola

A disp.: Mascardi, Mosti, Degli Innocenti, Falcinelli, Mateju, Giorgeschi, Kouda

All. L. D’Angelo

Bari (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Vicari (c), Obaretin (31’st Simic), Favasuli (31’st Oliveri), Lella, Benali, Maita (39’st Saco), Dorval, Lasagna (39’st Bellomo), Favilli (20’pt Novakovich)

A disp.: Pissardo, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Falletti, Sibilli, Pucino

All. M. Longo

Arbitro: Sig. Alberto Ruben Arena (Torre del Greco); assistenti: Sig. Domenico Rocca (Catanzaro) e Sig. Mario Vigile (Cosenza). Quarto Ufficiale: Sig. Matteo Dini (Città di Castello). VAR: Francesco Fourneau (Roma1), AVAR: Oreste Muto (Torre Annunziata)

Ammoniti: Soleri (S), Esposito S. (S), Novakovich (B), Obaretin (B)

Espulsi:

Angoli: 5-2

Rec.: 6’pt; 2’st

Note:

Stadio ‘Alberto Picco’, La Spezia; pioggia a tratti torrenziale, 18°C, terreno in discrete condizioni; 7.460 spettatori (150 tifosi ospiti, esaurita disponibilità per settore ospiti)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author