Paura questa mattina in via Emanuele Orfano, a Lecce, per l’esplosione di una bombola di gpl nel corso di un incendio divampato in un’abitazione. La bombola è esplosa pochi secondi prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Poco prima della deflagrazione la bombola era stata portata all’esterno: solo così l’esplosione ha evitato danni a cose e persone. Al momento sono in corso indagini per stabilire le cause del rogo.