Maltempo: Marti (Lega), ‘Gravi danni in Salento’

Condividi su...

Linkedin email

“Ho voluto verificare di persona i danni causati dalle violentissime raffiche di vento a Novoli: le foto e i video non rendono appieno la drammaticità della situazione reale. Dalla prossima settimana, appena il quadro sarà più chiaro, farò tutto ciò che posso per reperire le somme che servono. Un grazie sincero ai Vigili del Fuoco che lavorano per mettere in sicurezza le aree più colpite e più pericolose per l’incolumità delle persone”.

Lo dichiara il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale della Lega e presidente della VII Commissione del Senato, che ha fatto un sopralluogo a Novoli (il comune maggiormente colpito dal maltempo delle ultime ore) assieme al sindaco e agli assessori D’Ambrosio e Roma. “Due tensostrutture divelte, alberi sradicati, persino alcuni cartelloni pubblicitari sono stati portati via dal forte vento. Un avvenimento atmosferico di straordinaria gravità che ha visto l’Amministrazione immediatamente all’opera per fare il punto dei danni e individuare le strade più efficaci per restituire pulizia e sicurezza alla comunità. Novoli è alle prese con l’organizzazione della Focara 2023. Sono certo che il Salento tutto non farà mancare il suo supporto, io per primo”.