In occasione della XXIX edizione di “Cortili Aperti” a Lecce si sono spalancate le porte anche dell’Istituto Marcelline con il suo carico di storia e con il suo orgoglio di aver contribuito alla formazione di generazioni e generazioni di salentini nel corso della sua lunga storia. Presentazioni di libri, mostre, esposizioni artistiche, concerti, spettacoli con maghi e visite guidate in Istituto, a cura degli studenti dello stesso Istituto, hanno caratterizzato questa ricca giornata di apertura al pubblico accolto nel salone di rappresentanza dove svetta il pregevole gonfalone dell’antica Terra d’Otranto per poi visitare i vari stand tra cui quello dell’Associazione “Donne del Sud” che dal 10 giugno al 3 agosto offre corsi di taglio e cucito a chi desidera apprendere l’arte della sartoria.

