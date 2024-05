Lecce, presentato il musical “L’angelo della musica”

Lecce – E’ stato presentato oggi, a Palazzo Adorno, il musical “L’angelo della musica – Folle sinfonia d’Amore”, realizzato dagli allievi dell’IISS “Enrico Giannelli” di Parabita, evento che gode, tra gli altri, del patrocinio della Provincia di Lecce.

Alla presentazione erano presenti Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Cristian Casili, vice presidente del Consiglio regionale, Cosimo Preite, dirigente scolastico del Giannelli di Parabita, Donata Martinese, regista, Eugenio Lepera, ballerino Teatro alla Scala, Giacobbe Doria, direttore d’orchestra e Salvatore Coluccia, responsabile del gruppo teatrale. Ha introdotto e moderato il docente Alberto Nutricati.

Lo spettacolo, liberamente ispirato al musical “Il Fantasma dell’Opera” di Andrew Lloyd Webber, sarà portato in scena domani, martedì 28 maggio (ore 21), presso il Teatro Apollo di Lecce e sabato 8 giugno (sempre ore 21), presso il Teatro Italia di Gallipoli. La data leccese sarà presentata dal giornalista Rai Tg1 Giorgio Demetrio.

L’evento prenderà vita grazie alla partecipazione di oltre 100 allievi, guidati dai loro docenti: gli studenti del Liceo Coreutico per tutte le parti di danza, gli allievi dell’Orchestra e del Coro del Liceo Musicale per garantire l’accompagnamento delle musiche, e poi gli allievi del Liceo Artistico, impegnati nella realizzazione delle scenografie, dei prodotti grafici e multimediali, nonché il gruppo teatrale per le parti recitate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author