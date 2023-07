Lecce – La dirigenza dell’US Lecce, il presidente dell’associazione di volontariato “Anna e Valter” Alfredo Fiorentino e la direttrice della casa circondariale di Lecce Maria Teresa Susca presentano “Calcio in Libertà” un progetto ideato per far sì che lo sport e il sociale siano anche all’interno del carcere un mezzo d’integrazione ed inclusione.

