Lecce, dal 24 al 27 agosto appuntamento con ”Lecce – Nel cuore della tradizione”

Si svolgerà dal 24 al 27 agosto a Lecce, ”Lecce – Nel cuore della tradizione” , manifestazione che rientra nei Grandi Eventi promossi da Regione Puglia e ARET – Pugliapromozione, quattro giornate di appuntamenti che portano il capoluogo salentino alla riscoperta di nuovi sentimenti di comunità.

”Lecce – Nel cuore della tradizione” si presenta, infatti, come un ambizioso evento che punta al recupero autentico e alla valorizzazione dell’enorme patrimonio immateriale legato alle feste tradizionali e popolari che sposa appieno la mission che PugliArmonica si è data sin dalla sua fondazione, quasi un decennio fa.

Obiettivo è quello di riassestare i termini della festa popolare, puntando ad elementi chiave come: la partecipazione dell’intera comunità (ognuno con ruolo e compito ben preciso), i fuochi d’artificio e gli spettacoli di vario genere legati alla tradizione vernacolare ma soprattutto le esibizioni delle bande musicali (i matinée, i giri di banda e le esibizioni nelle casse armoniche) quest’anno impreziosita da un elemento di novità: le incursioni musicali nella movida leccese quale sperimentazione di un passato e un presente che si incontrano nei luoghi della modernità.

In definitiva, i fruitori, non solo locali, avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica di riproposizione di un evento autentico e tradizionale.

Obiettivo della manifestazione è dunque, quello di recuperare e valorizzare la festa tradizionale come elemento caratterizzante del genius loci di numerosissime comunità.

Tutti gli elementi della festa rappresentano focus importanti su cui si fonda una grossa fetta del turismo esperienziale di matrice culturale, collocando l’evento come un importantissimo attrattore culturale di natura immateriale.

Non a caso, di recente, la Regione Puglia ha modificato le legge n. 7/2013 per una appropriata valorizzazione delle bande tradizionali, elemento principe delle feste popolari e su cui PugliArmonica ha sin dall’inizio della sua costituzione puntato promuovendo la nascita di nuove realtà che oggi rappresentano un’eccellenza del nostro territorio.

”Lecce – Nel cuore della tradizione” si svolge in maniera diffusa nel centro storico della città e nelle cinque località marine ad essa legate. L’evento prevede la riproposizione, in una chiave di rinnovata autenticità, di esibizioni bandistiche che puntano a portare avanti la storia centenaria delle bande musicali pugliesi e allo stesso tempo guardano al futuro, rivitalizzando l’intero repertorio e innescando un forte impulso innovativo a tale genere musicale.

Le performances di madonnari (artisti ante litteram degli attuali street artist), coloreranno le strade di Lecce stendendo un tappeto di immagini sui più svariati temi: una sorta di museo a cielo aperto che i visitatori potranno ammirare, gustando il sacrificio del madonnaro chinato a terra che trasforma l’asfalto in suggestive opere ricche di significato. Infine i fuochi pirotecnici, fulcro dei festeggiamenti tradizionali, coinvolgeranno e intratterranno la gente

per una miscela esplosiva di luci e colori che essi evocano. Il patrimonio artistico culturale farà da sfondo all’evento e come nella più autentica tradizione, la scelta dei luoghi avverrà con delicata oculatezza: si individueranno gli spaccati di città, i luoghi più caratteristici ed evocativi andando a esaltarli con una tipologia di spettacolo ritenuta più appropriata, ciò in una visione di esaltazione della bellezza del territorio con manifestazioni artistiche.

”Lecce – nel cuore della tradizione” ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il paesaggio, i monumenti storici e gli angoli di Lecce, rinnovando la tradizione storico-artistica della città. In questa visione, spettacoli, punti informativi, concerti, verranno proporzionalmente divisi fra Lecce città e le sue Marine, senza soluzione di continuità per i quattro giorni di festa. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le generazioni, dai più piccoli ai più anziani, permettendo loro di trovare nelle tradizioni popolari quella connessione intima che identifichi l’intera comunità in un’unica e armoniosa identità.

Due momenti fondamentale della quattro giorni sono legati agli appuntamenti di:

Quando la banda passò… – La Banda nei quartieri e nelle marine leccesi

