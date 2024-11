Lecce, altri resti di scheletro scoperti in cimitero: indagini su sepolture illegali

Per la terza volta in meno di un mese, sono stati rinvenuti resti scheletrici all’interno del cimitero di Lecce. L’ultima scoperta è avvenuta durante un’estumulazione nello stesso lotto dove, il 16 novembre, erano state trovate le prime ossa, seguite da un secondo ritrovamento pochi giorni dopo.

La Procura ha avviato un’indagine con l’ipotesi di reato di occultamento di cadavere, sospettando che si tratti di sepolture illegali avvenute in passato. Gli agenti della questura stanno proseguendo con accertamenti per far luce su una vicenda che ha sollevato non poche domande sulla gestione delle aree cimiteriali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author