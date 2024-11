Lecce, Poli Bortone: “Pronti per l’elezione del consigliere comunale aggiunto”

Lecce – Conoscersi, riconoscersi e ascoltare le esigenze dei cittadini di paesi lontani che vivono a Lecce, senza assimilare e imporre la nostra cultura ma facendola rispettare. È questa la mission del consigliere aggiunto, nato da un’idea del sindaco Adriana Poli Bortone nel suo precedente mandato, nel 1999 e da allora presente all’interno dell’amministrazione e che vuole tornare ad essere componente centrale della città. Un’attenzione quindi a tutti i problemi che possono essere legati agli immigrati, come anche quello delle donne in dolce attese che necessitano di un interprete per dialogare col personale medico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author