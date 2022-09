LATIANO – Droga di ogni tipo, ma anche carte di identità contraffatte e 20mila euro in contanti. A Latiano, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato un uomo e una donna con l’accusa, tutta da dimostrare, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di documenti di identificazione falsi e resistenza a pubblico ufficiale.

Il controllo

Nello specifico, nel pomeriggio di mercoledì, i militari, insospettiti dal nervosismo mostrato dalla signora, fermata nei pressi della sua abitazione, hanno deciso di approfondire effettuando una perquisizione domiciliare. Le donna, giunta all’altezza della soglia della casa, ha iniziato a urlare con l’intento di avvertire il compagno e ostacolando i Carabinieri nelle fasi d’ingresso in casa. L’uomo, nel frattempo, ha tentato la fuga uscendo dalla finestra che affaccia sul cortiletto interno, ma è stato bloccato grazie alla prontezza dei militari.

Il sequestro

Una volta in casa, ecco la sorpresa. I carabinieri, infatti, hanno rinvenuto un 1,8 kg. di hashish suddivisi in involucri termo sigillati, altri 4,7 grammi di hashish, 1,8 grammi di marijuana, 43 grammi di ketamina, 90 ml di metadone residuo suddiviso in 5 flaconi, 6 carte d’identità contraffatte, circa 20.000,00 euro in contanti, contenuti in involucri termo sigillati, 14 sim telefoniche, 8 cellulari e un pc portatile, vario materiale per la pesatura, il confezionamento e la termo sigillatura, 6 carte di debito prepagate, e ricevute di spedizione intestate a terzi.

Gli arresti

Insomma, una sorta di market della droga e della contraffazione, con tutto il materiale che, come da prassi, è stato sequestrato. Di più: dopo le formalità di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari mentre l’uomo è stato condotto nel carcere di Brindisi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, dopo l’interrogatorio e il confronto con la difesa.