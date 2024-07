Lacarra: ‘Retromarcia su abuso d’ufficio, Governo ipocrita e incapace’

“La vera cifra di questo Governo è tutta qui: un anno di propaganda sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio per poi fare retromarcia la sera prima dell’approvazione definitiva”. Così Marco Lacarra, deputato PD in Commissione Giustizia. “Da tempo insistiamo nel dire che l’abrogazione tout court di questo reato è un errore sotto molti punti di vista e che non risolverà affatto il fenomeno della “paura della firma” ma esporrà i sindaci a guai peggiori. Per un anno nessuno della maggioranza ha voluto affrontare davvero il tema e poi ieri sera, a poche ore dall’approvazione definitiva del DDL Nordio, veniamo a sapere che il Governo introduce un altro reato per evitare che si aprano pericolosi vuoti normativi. Una buona prova di ipocrisia e incapacità. Purtroppo l’ennesima”, conclude.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author