“La prova del cuoco”, a Cerignola la sfida tra gli istituti alberghieri del territorio

CERIGNOLA – Il concorso “La Prova del Cuoco” all’istituto alberghiero Pavoncelli di Cerignola. La kermesse enogastronomica che ha toccato le scuole della provincia di Foggia e della BAT si è svolta venerdì, alla presenza degli studenti dello stesso Pavoncelli, dell’istituto Einaudi di Foggia e dell’istituto Moro di Margherita di Savoia.

La gara tra le scuole superiori, promossa in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, ha messo alla prova le competenze conseguite dai ragazzi, che le hanno valorizzate attraverso le loro creazioni in cucina. Non soltanto una sfida a colpi di talento, ma anche la consapevolezza di poter usare i trucchi del mestiere in un futuro campo professionale nel mondo culinario.

A caratterizzare la gara, la promozione del territorio e i sapori di Capitanata, con l’obiettivo di far trionfare il gusto pugliese e arricchire il bagaglio degli studenti attraverso la conoscenza dei prodotti locali. A conquistare la vittoria è stata la squadra, tutta al femminile, dell’Einaudi di Foggia, seguita proprio dal team del Pavoncelli. Terzo posto, invece, per il Moro di Margherita.

