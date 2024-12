La Magia del Natale e polemiche: la verità di Matteo Schinaia

Matteo Schinaia, giornalista e rappresentante della Ki.Fra Comunicazione & Eventi ETS APS, interviene per chiarire le recenti polemiche legate alla partecipazione di Kristel D’Ursi all’evento “La Magia del Natale”, organizzato per conto del Comune di Taranto.

“Massima trasparenza e distanza da contesti non consoni”. Così esordisce Schinaia, ribadendo l’integrità professionale sua e della società che rappresenta. In merito alla D’Ursi, il giornalista spiega di averla conosciuta in contesti legati a eventi sportivi pugilistici, come “Boxing in the Night” del settembre 2023, e di essere a conoscenza del suo impegno sociale e benefico, volto ad aiutare minori in difficoltà.

La presenza della D’Ursi sul palco dell’evento natalizio, chiarisce Schinaia, è stata del tutto occasionale, dovuta all’assenza improvvisa di personale incaricato. La sua partecipazione è stata garantita grazie a una rapida consultazione di contatti, senza alcuna consapevolezza di pendenze giudiziarie pregresse o attuali.

Schinaia conclude ribadendo la propria estraneità a ricostruzioni non aderenti alla realtà e preannunciando azioni legali contro eventuali diffamazioni.

Il comunicato integrale di Matteo Schinaia

A tutela della onorabilità mia e della società da me rappresentata, la Ki.Fra comunicazione & Eventi ETS APS, devo intervenire in relazione alle notizie di stampa relative alla presenza, sul palco dell’evento “La Magia del Natale”, organizzato su incarico del Comune di Taranto, della Signora Kristel D’Ursi.

In primo luogo, ove mai fosse necessario, osservo che la mia attività, così come quella della mia società, è sempre stata caratterizzata da massima trasparenza e totale distanza da ogni qualsivoglia contesto collegato ad ambienti non consoni.

Con riferimento poi alla Signora Kristel D’Ursi, osservo di averla conosciuta nel corso di un evento pugilistico da me condotto a Faggiano e ho poi avuto modo di ritrovarla in altro evento, denominato “Boxing in the Night”, che ha avuto luogo nel mese di Settembre 2023 presso la Masseria La Noria, nell’agro di San Donato presso Talsano. Ho appreso in tale frangente dell’esistenza della società di comunicazione da lei condotta ed in tale contesto ho avuto modo di venire a conoscenza, in maniera del tutto generica, di alcuni suoi difficili trascorsi, che costituivano la leva del suo interesse sociale a spendersi per l’aiuto di minori in difficoltà e per attività di beneficenza.

In occasione dell’evento “Boxing in the night” ad esempio, furono raccolti fondi per poter sostenere le rette di alcune palestre di pugilato, al fine di consentire a ragazzi provenienti da ambienti difficili di praticare in maniera sana dello sport ed ho poi avuto modo di ritrovare la D’Ursi nello scorso mese di Aprile nell’evento di sensibilizzazione su autismo ed Alzheimer denominato “Insieme si può”.

Con riferimento poi all’evento “Magia del Natale”, il coinvolgimento della Signora D’Ursi è stato del tutto occasionale e ciò in quanto l’organizzazione da me curata, si è ritrovata improvvisamente priva degli addetti allo svolgimento di un’attività prevista ed ho dovuto ricorrere alla consultazione rapida di alcuni miei contatti, tra i quali l’unica a dare disponibilità immediata è stata proprio la D’Ursi, che è poi salita sul palco, così come accaduto ad i rappresentanti delle associazioni benefiche che hanno contribuito all’evento.

Osservo altresì di non avere mai avuto contezza di eventuali pendenze con la Giustizia, trascorse od attuali, che abbiano potuto interessare la Signora D’Ursi.

Quanto innanzi a tutela della onorabilità mia e della mia attività, rappresentando che ricorrerò ad ogni opportuno strumento in caso di ricostruzioni fantasiose o non coerenti con la realtà dei fatti.

Matteo Schinaia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author