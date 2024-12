Auto si ribalta sulla Taranto-Statte, ferita una donna

STATTE (TA) – Un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 49 che collega Taranto a Statte, quando una Fiat Punto si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Alla guida della vettura una donna di 41 anni, che ha riportato ferite e che è stata prontamente soccorsa dai sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Taranto, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimuovere l’auto, finita al centro della carreggiata, causando disagi al traffico. Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti per determinare la dinamica dell’incidente.

Le condizioni della donna ferita non sono ancora note. Gli agenti continuano a monitorare la situazione per ripristinare la viabilità e fare chiarezza su quanto accaduto.

