“Si comincia a sentire l’adrenalina dell’inizio”: Francesco Farina, tecnico della Fidelis Andria, presenta così la gara di domenica sera (fischio d’inizio alle ore 20,00) contro il Gravina. E’ il turno preliminare di Coppa Italia di serie D, occasione giusta spiega Farina nel corso della conferenza stampa pre gara, per vedere i progressi di una squadra nuova di zecca. Avendo, al tempo stesso, massimo rispetto per il Gravina, aggiunge l’allenatore della Fidelis: “Loro sono forti in attacco, ma hanno costruito una bella squadra”. Dal mercato Farina aspetta ancora qualche elemento per affrontare il prossimo campionato di serie D.

