Il campionato è in cima ai pensieri, ma la Coppa Italia non può essere snobbata. E’ calcio da tre punti quello di domenica pomeriggio allo stadio Capozza per Casarano e Gallipoli. Si tratta del turno preliminare ma nessuno ha intenzione di prendere sotto gamba la partita (fischio d’inizio alle 17). Non certo il Casarano, spiega il tecnico Giuseppe Laterza, anche per dare un segnale alle avversarie della prossima stagione di serie D e, al tempo stesso, far crescere la convinzione nei propri mezzi dopo un pre campionato che ha offerto buone indicazioni.

