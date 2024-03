Juve Stabia-Taranto a porte chiuse

Juve Stabia-Taranto, gara valida per la 31a Giornata del Girone C della Serie C, in programma alle 20.45 di lunedì 11 marzo allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà disputata in assenza di spettatori su disposizioni delle autorità locali. A darne comunicazione è il Taranto con una nota.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author